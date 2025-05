O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 88 cêntimos acima dos 64,53 dólares com que encerrou as transações na quinta-feira.

Desta forma, o Brent recuperou parte das fortes perdas de quinta-feira, quando chegou a estar a cair três por cento, encerrando a sessão em baixa de 2,36%.

A subida de hoje culmina uma semana de fortes oscilações na cotação do crude, reflexo das evoluções geopolíticas nos principais países produtores e depois de os EUA admitirem a possibilidade de um acordo com o Irão no dossier nuclear.

