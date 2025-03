"Encontrei sempre um espírito muito sereno e otimista, quer dizer que a atividade económica anda por si independentemente daquilo que são os fenómenos naturais em democracia", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à CNN Portugal, no segundo dia em que visitou a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). Tanto a visita de hoje, como a de sábado à noite não constaram da agência oficial do chefe de Estado.

O Presidente da República afirmou que, quando caiu o Governo de António Costa, houve "cinco meses durante os quais houve um debate mais intenso na sociedade portuguesa, e depois até mudanças" no panorama político, "e tudo se passou sem tocar nas classificações das agências de 'rating' financeiras internacionais, tudo se passou sem perturbar a atividade económica que vinha forte do final de 2023, continuou forte em 2024, chegou forte ao último trimestre de 2024, e no primeiro trimestre de 2025 está forte".

"Como exportamos muito - estamos a exportar muito, [...] além da exportação de bens, temos exportações de turismo, que estão ou estáveis ou em alguns períodos até a subir, aqui e ali - quer dizer que isso aguenta uma tranquilidade no país em termos económicos. Se somarmos a isso os fundos europeus, temos um somatório - e fundos europeus que ainda têm dois anos para durar, pelo menos, depois há os fundos do Portugal 2030 -- que dá às pessoas e à economia essa tranquilidade, independentemente daquilo que é o debate que exista dentro da nossa democracia", defendeu.

Quando ao setor do turismo em concreto, disse que "a sensação" que tem "é francamente positiva" atualmente e também quanto aos próximos meses.

"Saio daqui com a convicção de que se as nossas exportações continuarem a afirmar-se como se afirmaram ao longo dos últimos anos" o turismo, que "é uma forma de exportação importantíssima também, essa está muito bem".

O Presidente da República recusou comentar se novas eleições ao fim de um ano poderão resultar num aumento da abstenção, e indicou que "já disse o que tinha a dizer" na comunicação ao país, na quinta-feira.

No sábado à noite, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a crise política não deverá prejudicar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Já aconteceu com o Governo anterior, e a ideia foi poder atuar como se fosse um Governo de plenos poderes. Já aconteceu em 2024", disse o chefe de Estado em declarações à TVI, também durante uma visita à BTL.

Depois do chumbo, pelo parlamento, da moção de confiança apresentada pelo Governo, o Presidente da República decidiu marcar eleições para 18 de maio e dissolver a Assembleia da República na próxima quinta-feira, dia 20.

FM // TDI

Lusa/Fim