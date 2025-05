Ao sexto dia da campanha para as eleições legislativas de 18 de maio, o presidente do PSD, Luís Montenegro, vai estar pela manhã em Porto de Mós, no distrito de Leiria, seguindo depois para um almoço com autarcas em Pombal, no mesmo distrito.

A comitiva da AD (PSD/CDS--PP) segue durante a tarde para Ovar, Aveiro, onde vai contactar com a população na Praia do Furadouro e visitar a obra de defesa da costa. O dia de Montenegro termina no Porto com um encontro com jovens na Associação Nacional de Jovens Empresários a propósito do Dia da Europa, que hoje se assinala.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, vai estar hoje nos distritos da Guarda e Vila Real. De manhã visita a feira de São Bartolomeu, em Trancoso, e segue para a capital do distrito para contactar a população da Guarda.

Pedro Nuno Santos contacta também durante a tarde com a população de Chaves e às 19:00 tem um comício em Vila Real.

A comitiva do Chega começa o dia com uma arruada em Viana do Castelo, seguida de visita ao mercado semanal, e termina com um jantar em Bragança.

No Porto vai estar, durante a manhã, a porta-voz do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, para uma visita ao Bairro do Aldoar. Ao fim da tarde junta-se em Guimarães à comitiva do BE o cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Braga, Francisco Louça, que com Mariana Mortágua vão protagonizar o momento a que chamaram "taxar os ricos".

Pelo distrito de Aveiro vai andar a campanha da Iniciativa Liberal, que começa o dia com uma ação pelas ruas do centro de Aveiro, seguindo às 15:30 o partido liderado por Rui Rocha para Lourosa, onde visita uma pequena e média empresa do setor metalomecânico. À noite os liberais realizam um grande jantar comício em Santa Maria da Feira.

Ainda pelo norte do país vai andar durante a manhã o PAN com a porta-voz do partido a passar pelo Porto, Gondomar e Valongo. Já ao meio tarde, Inês de Sousa Real vai visitar em Lisboa o Espaço Júlia, um projeto social de apoio a vitima de violência doméstica, acompanhada pela co-presidente dos Verdes Europeus, Vula Tsetsi, no âmbito do Dia da Europa.

Mais a sul estará a comitiva da CDU (PCP/PEV), que hoje começa as ações de campanha às 15:00, com o secretário-geral a contactar os trabalhadores à porta da empresa de tecnologia Exide, na Castanheira, em Vila Franca de Xira, seguindo para Évora onde Paula Raimundo participa num desfile e num comício.

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, vai começar o dia com uma visita ao Politécnico de Setúbal e termina em Almada com um comício para assinalar o Dia da Europa e que contará com a presença da co-presidente dos Verdes Europeus.

Concorrem a estas eleições antecipadas 21 forças políticas: AD (PSD/CDS-PP), PS, Chega, IL, BE, CDU (PCP/PEV), Livre, PAN, ADN, RIR, JPP, PCTP/MRPP, Nova Direita, Volt Portugal, Ergue-te, Nós, Cidadãos!, PPM, PLS e, com listas apenas numa ou nas duas regiões autónomas, MPT, PTP e PSD/CDS/PPM.

