A maioria das previsões apontava para que as exportações em abril crescessem cerca de 2%, depois de terem aumentado 12,4% em março.

As importações chinesas caíram 0,2% em abril, em relação ao mesmo período do ano anterior.

O excedente comercial da China com os Estados Unidos, uma estatística politicamente sensível, foi de quase 20,5 mil milhões de dólares (18 mil milhões de euros) em abril.

As exportações para os Estados Unidos constituem apenas uma parte do total das exportações da China, e o comércio com o resto do mundo manteve-se resistente.

Dados preliminares também mostram que as importações norte-americanas de outros países, que não estão sujeitos às taxas de 145% que Washington impôs sobre produtos chineses, estão a aumentar rapidamente.

As exportações da China para outros países e regiões aumentaram a um ritmo robusto nos primeiros quatro meses do ano.

As exportações para os países do Sudeste Asiático cresceram 11,5%, em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações para a América Latina também subiram 11,5%. Os envios para a Índia aumentaram quase 16% em valor e as exportações para África subiram 15%.

Alguns dos crescimentos mais rápidos registaram-se na Ásia, refletindo os movimentos dos fabricantes chineses e de outros países no sentido de diversificarem as suas cadeias de abastecimento fora da China continental, visando contornar as taxas norte-americanas.

As exportações para o Vietname aumentaram 18% em termos homólogos, enquanto as exportações para a Tailândia subiram 20%.

Nos primeiros quatro meses do ano, as exportações chinesas para os Estados Unidos diminuíram 2,5% em termos homólogos, enquanto as importações provenientes dos Estados Unidos diminuíram 4,7%.

Os números do início de 2025 mostram que as tarifas e outras medidas relacionadas com a guerra comercial do Presidente norte-americano Donald Trump estão a ter impacto

Medidas numa base mensal, em abril as exportações totais da China aumentaram apenas 0,6% em relação a março, enquanto as importações aumentaram quase 4%.

JPI // VQ

Lusa/Fim