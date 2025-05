Em comunicado hoje divulgado, a empresa de transporte refere que as alterações na operação do metropolitano são tomadas "por razões de segurança e por indicação da PSP".

"Esta medida decorre do plano de segurança definido pelas autoridades competentes, no âmbito do jogo de futebol Benfica-Sporting, e da previsão de um elevado número de adeptos na zona da Praça Marquês de Pombal", informa a nota.

Ainda segundo a empresa, em caso de procura "excecionalmente elevada, poderão ocorrer alterações na frequência dos comboios", o que se poderá refletir "num possível aumento dos tempos de espera em toda a rede".

Ao longo do dia de sábado, o Metropolitano de Lisboa acrescenta que irá "envidar todos os esforços para reforçar a oferta na linha Azul antes do jogo e em todas as linhas após o seu término".

"A operação será monitorizada em permanência, ajustando-se a oferta em função da procura verificada, dentro das capacidades técnicas e operacionais disponíveis", informa a empresa.

O Metropolitano de Lisboa adianta que o serviço "poderá estar sujeito a outras alterações operacionais", caso venham a ser determinadas pela PSP em função da evolução da situação.

Sporting e Benfica partilham a liderança da I Liga de futebol e defrontam-se este sábado, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da 33.ª jornada da I Liga de futebol, que poderá definir o campeão nacional 2024/25.

RCP // JLG

Lusa/Fim