Em comparação com a semana anterior, os beneficiários receberam mais 100 milhões de euros.

O total de pagamentos corresponde a 34% da dotação e do valor contratado e a 36% do aprovado.

Com os maiores montantes recebidos continuam a aparecer as empresas (2.701 milhões de euros), as entidades públicas (1.642 milhões de euros) e depois as autarquias e áreas metropolitanas (943 milhões de euros).

Seguem-se as empresas públicas (806 milhões de euros), as escolas (580 milhões de euros), as instituições de ensino superior (291 milhões de euros), as famílias (240 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (227 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (196 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 21.274 milhões de euros, quando na semana anterior estavam em 21.235 milhões de euros.

Este valor corresponde a 96% da dotação e do valor contratado.

Destacam-se as empresas (6.023 milhões de euros), as entidades públicas (4.958 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (4.148 milhões de euros).

As empresas públicas (2.892 milhões de euros) e as escolas (1.026 milhões de euros) fecham o 'top' cinco.

Depois surgem as instituições de ensino superior (811 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (590 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (548 milhões de euros) e as famílias (278 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 369.861 candidaturas, sendo que 301.492 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas estão em 233.305, acima das 233.261 reportadas na semana passada.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

