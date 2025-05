Pelas 14:49 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,16% para 41.434,18 pontos e o tecnológico Nasdaq crescia 0,59% para 18.030,47 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 5.687,15 pontos, mais 0,40%.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o índice Dow Jones a ganhar 0,62%.

As exportações da China aumentaram 8,1%, em termos homólogos, em abril, mês em que as empresas e consumidores se apressaram a concluir encomendas, antes da subida das tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Ainda assim, nos primeiros quatro meses do ano, as exportações chinesas para os Estados Unidos diminuíram 2,5% em termos homólogos, enquanto as importações provenientes dos Estados Unidos diminuíram 4,7%.

As importações chinesas caíram 0,2% em abril, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Já nos EUA, o Presidente Donald Trump insultou, na quinta-feira, o presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell, por ter mantido a taxa de juro de referência.

Na escalada de críticas ao dirigente da Fed, Trump escreveu, na sua rede social, que Jerome Powell é "um imbecil, que não tem a menor ideia".

Depois, durante uma conferência de imprensa na Sala Oval, acrescentou que "é como falar com uma parede".

Insistindo no assunto, acrescentou: "Está sempre atrasado, mas isso não tem importância, porque o nosso país é muito forte".

Na quarta-feira, no final da reunião de dois dias do comité de política monetária do banco central, a Fed comunicou a manutenção da sua taxa de juro de referência, no intervalo entre 4,25% e 4,50%, onde está desde dezembro.

PE (RN/JPI) // JNM

Lusa/Fim