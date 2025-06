Os detidos têm 24 e 18 anos e o mais novo é o que vai ficar em prisão preventiva por decisão do Tribunal Judicial de Portimão, que aplicou as medidas de coação após ambos terem sido ouvidos em primeiro interrogatório judicial, indicou a GNR num comunicado.

A GNR precisou que as detenções foram feitas ao abrigo de uma investigação que estava a ser realizada por furtos ocorridos em habitações do concelho de Albufeira, no distrito de Faro.

"No seguimento da investigação, foi desenvolvida uma operação policial que conduziu à localização dos indivíduos, nas imediações de uma das habitações alvo de furto. A ação culminou na detenção dos suspeitos em flagrante delito", indicou.

Foram apreendidos, na posse dos detidos, dois relógios, duas carteiras, duas bolsas, uma mesa de mistura, um tablet, um computador portátil, um telemóvel, um perfume, 400 euros, vestuário e calçado.

A força de segurança apelou aos cidadãos para "colaborarem na prevenção da criminalidade" e reportarem às autoridades "situações suspeitas".

Para evitar furtos em residências, a GNR recomenda a instalação de "um sistema de alarme contra intrusão", o fecho de portas e janelas sempre que se ausentar de casa e o contacto com um vizinho próximo que possa verificar o estado da residência durante ausências mais prolongadas.

"Evite deixar sinais visíveis de ausência, como correio acumulado ou janelas permanentemente fechadas", aconselhou também a GNR, pedindo ainda aos cidadãos para guardarem joias e objetos de valor num lugar seguro e terem à mão o contacto telefónico do posto policial mais próximo da residência.

