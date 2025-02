Espanha só mantém este modelo de cimeiras bilaterais "de alto nível" com "parceiros estratégicos de primeiríssimo nível" e o Brasil é o primeiro país da América Latina com quem estabelece este acordo, sublinhou o MNE espanhol, José Manuel Albares, numa conferência de imprensa em Madrid ao lado do homólogo brasileiro, Mauro Vieira.

Os dois ministros presidiram hoje em Madrid à primeira reunião da Comissão Permanente Bilateral Brasil-Espanha, que "teve já um resultado de primeiríssima ordem" com a decisão de passar a haver cimeiras lideradas pelos chefes de Governo, nas palavras de Albares.

O MNE espanhol destacou "a relação privilegiada" entre os dois países e "a relevância que Espanha outorga ao Brasil como parceiro regional na América Latina e mundial".

A nível bilateral, destacou "a relação económica excelente" que o Governo espanhol "quer potenciar" e a aposta de Madrid na promoção e expansão da língua espanhola no Brasil.

Espanha é há mais de duas décadas o segundo maior investidor direto estrangeiro no Brasil, na ordem de 3.300 milhões de dólares (3.148 milhões de euros) anuais nos últimos dez anos, destacaram os dois ministros.

"O Brasil quer criar condições" para ainda "maiores investimentos das empresas espanholas", assim como para que as empresas brasileiras invistam mais em Espanha, disse Mauro Vieira.

Já José Manuel Albares garantiu que "as empresas espanholas estão no Brasil com um compromisso de longo prazo com o país".

Os dois ministros congratularam-se, por outro lado, com o acordo de livre comércio alcançado no final do ano passado entre a União Europeia e o Mercosul (bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), que consideram ter um grande potencial para as duas partes.

Mauro Viera enfatizou "a importância geopolítica" do acordo num "contexto internacional crescente de protecionismo e unilateralismo comercial", enquanto José Manuel Albares destacou os benefícios "do livre comércio" e como os dois blocos irão beneficiar da diminuição de taxas comerciais.

Quanto à questão da língua espanhola, Albares sublinhou que "Espanha dá uma enorme relevância ao futuro do espanhol no Brasil", país onde o Instituto Cervantes (que promove a cultura espanhola e a aprendizagem do idioma) tem a maior rede no estrangeiro (oito centros e leitores em dez universidades).

A Comissão Bilateral Permanente Brasil-Espanha foi constituída na sequência da visita a Madrid, em 2023, do Presidente do Brasil, Lula da Silva, e da ida do primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, a Brasília, em 2024.

