Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones caiu 0,22%, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,56% e o abrangente S&P 500 caiu 0,33%.

O mercado norte-americano reagiu a uma nova explosão de indicadores económicos, incluindo a primeira estimativa do crescimento norte-americano publicada pelo Departamento do Comércio.

Nos três meses de julho a setembro, o crescimento foi de 2,8% anual, face aos 3% do segundo trimestre. Isto é um pouco menos do que os 3% projetados pelos economistas.

O mercado esteve também atento à criação de 233 mil empregos no setor privado em outubro nos Estados Unidos, segundo a empresa ADP, o dobro dos 115 mil previstos.

Estes dados "indicam níveis bastante sólidos de atividade económica", frisou Patrick O'Hare, da Briefing.com, à agência France-Presse (AFP).

Wall Street prepara-se agora para a publicação, na quinta-feira, do índice de preços PCE, o indicador de inflação preferido pela Reserva Federal americana (Fed), e depois para os números oficiais do emprego, na sexta-feira.

Estes dados de emprego poderão ser "afetados" pela passagem dos furacões Helen e Milton, segundo Adam Button da ForexLive, ao contrário do relatório da ADP que não os teve em conta.

As incertezas ligadas às eleições norte-americanas de 05 de novembro também pesam no mercado, segundo M O'Hare.

"Esta é a razão pela qual há esta oscilação (do mercado) há várias semanas, para cima num dia e para baixo no dia seguinte", acrescentou o analista.

Do lado empresarial, os investidores tiveram em conta os novos resultados trimestrais divulgados hoje, incluindo os da Alphabet (+2,92%). Publicados após o fecho de terça-feira, os resultados da empresa-mãe da Google superaram largamente as expectativas dos analistas.

Na quinta-feira, as atenções do mercado estarão centradas noutros dois gigantes do setor tecnológico, nomeadamente a Meta (-0,25% quarta-feira) e a Microsoft (+0,13% quarta-feira), com ambos a publicarem hoje resultados melhores do que o esperado.

Na sessão eletrónica após o fecho da Bolsa de Nova Iorque, as ações da Microsoft subiram 1,33% e a Meta perdeu 0,88%.

O grupo de semicondutores AMD caiu a pique (-10,62%), levando consigo o restante setor: Nvidia (-1,36%), Broadcom (-1,45%), Micron (-3,79%), Intel ( -2,66%) e. a Marvell Technology (-2,44%) saiu toda no vermelho.

O Reddit (+41,97%) e a Snap (+15,89%), a empresa-mãe do Snapchat, arrancaram após boas prestações.

"Ao mesmo tempo, outros resultados não foram tão bem recebidos", observou M O'Hare.

A fabricante de equipamentos de construção Caterpillar (-2,71%) recuou depois de ver o seu volume de negócios cair 4%, para 16,11 mil milhões de dólares, principalmente "devido a uma queda nos volumes", dependendo do grupo.

A cadeia mexicana de 'fast food' Chipotle (-7,87%) caiu após resultados abaixo das estimativas.

DMC // RBF

Lusa/Fim