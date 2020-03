Wall Street acelera queda no início da sessão A bolsa de Nova Iorque acelerou hoje a sua queda, no início da sessão, mostrando-se cética quanto às medidas de apoio à economia da administração norte-americana para enfrentar a crise do coronavírus. economia Lusa economia/wall-street-acelera-queda-no-inicio-da-sessao_5e690ac7225959196101151d





Às 15:25 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones baixava 4,52% para 23.888,38 pontos, uma descida superior a 1.000 pontos. O Nasdaq recuava 3,78% para 8.028,76 pontos e o índice alargado S&P 500 cedia 3,60% para 2.778,43 pontos.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou a recuperar das fortes perdas que registou no início da semana, com o Dow Jones a avançar 4,89% e o Nasdaq 4,96%.

A administração norte-americana está a trabalhar "em pleno" num plano de apoio à economia e às famílias, para conter os efeitos da epidemia de coronavírus, afirmou hoje o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, após uma reunião com a líder democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e com o líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell.

Inicialmente, as medidas deviam ter sido apresentadas na terça-feira, o que acabou por não acontecer.

