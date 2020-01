Turismo da Austrália já perdeu 2,7 mil ME devido aos incêndios As perdas no setor do turismo da Austrália devem chegar a 2,7 mil milhões de euros, devido aos incêndios florestais que devastam o país desde setembro, anunciou hoje o Conselho Australiano de Exportação do Turismo. economia Lusa economia/turismo-da-australia-ja-perdeu-2-7-mil-me_5e26d620fc58531c1bca3040





As estimativas foram hoje avançadas pelo organismo num relatório que contabiliza os milhares de cancelamentos de reservas internacionais de turistas já feitos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa.

A indústria do turismo representa 3% do Produto Interno Bruto da Austrália, contribuindo anualmente com cerca de 80,4 mil milhões de euros para a economia, dos quais quase 28.000 milhões são provenientes do turismo internacional.

Parques naturais, estradas e até cidades costeiras e turísticas como Mallacoota, no sudeste da Austrália, foram fechados ou isolados devido à proximidade dos incêndios, que desde setembro destruíram mais de 100.000 quilómetros quadrados de terra, área superior ao tamanho de Portugal.

Para diminuir o impacto negativo sobre o setor, o Governo anunciou, no fim de semana passado, um fundo de recuperação para o turismo no valor de 47 milhões de euros para proteger a indústria e incentivar a chegada de visitantes.

A temporada de incêndios florestais, uma das mais severas e longas da Austrália, pode durar até março, quando o verão do sul termina, e, até agora, já causou a morte de 29 pessoas.

