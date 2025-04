"O encontro de hoje é uma boa oportunidade para trocar impressões antes da visita do Presidente Maduro, que estará connosco a 9 de maio", disse Sergey Lavrov, citado pelas agências russas, no início de uma reunião com o seu homólogo venezuelano, Ivan Gil, no âmbito do Fórum Diplomático de Antalya, na Turquia.

Anteriormente, Caracas já tinha anunciado que Maduro planeia visitar a Rússia "em breve" para assinar um acordo bilateral com o Presidente russo, Vladimir Putin.

No mês passado, Putin convidou Maduro a visitar Moscovo "quando lhe for conveniente" para assinar um tratado de parceria estratégica entre os dois países, que disse estar pronto, e para assistir à comemoração do 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi.

O líder russo foi um dos primeiros líderes a felicitar Maduro pela sua controversa reeleição nas eleições de 28 de julho de 2024, enquanto muitos governos ocidentais se recusaram a reconhecer a vitória e exigiram maior transparência das autoridades eleitorais venezuelanas.

Maduro visitou a Rússia em outubro passado para participar na cimeira do grupo BRICS de economias emergentes na cidade de Kazan, ao qual o país das Caraíbas tentou aderir, mas o Brasil recusou-se a aceitá-lo como novo membro associado do bloco.

