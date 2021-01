O anúncio foi feito hoje pelos gabinetes diplomáticos dos dois países, no âmbito da visita do ministro argelino dos Negócios Estrangeiros, Sabri Boukadoum, a Luanda, entre 13 e 14 de janeiro, durante a qual foi entregue uma mensagem do Presidente argelino a João Lourenço.

O comunicado conjunto salientou que as duas delegações "reafirmaram a importância das relações de amizade, fraternidade e cooperação existentes entre os dois países, manifestando o desejo de continuar a estreitar esses laços".

Durante o encontro de trabalho discutiu-se a intensificação e fortalecimento das relações de cooperação existentes há 38 anos, nomeadamente, nos domínios político diplomático, económico, comercial, defesa e ordem interna, recursos minerais e petróleos, turismo, formação de quadros, promoção de investimentos, entre outros.

Numa nota divulgada pelo ministério angolano das Relações Exteriores, o ministro Téte António adiantou que Angola já celebrou 16 acordos de cooperação com a Argélia, estando neste momento em curso a negociação de outros 18 que, "quando concluídos introduzirão uma nova dinâmica no processo de desenvolvimento das áreas de interesse mútuo".

Em matéria de questões multilaterais, "as partes manifestaram a sua preocupação em relação ao ressurgimento de focos de tensão e instabilidade nas diferentes regiões em que estão inseridas, e aproveitaram a ocasião para reafirmar a sua determinação na luta contra o terrorismo", referiu ainda o comunicado conjunto.

RCR // LFS

Lusa/Fim