Este indicador apresentou uma queda homóloga de 3% em janeiro, "recuperando um ponto percentual" face à quebra observada no mês de dezembro do ano passado, refere o INE, adiantando que o agrupamento Energia contribuiu com 0,4 pontos percentuais (p.p) para a recuperação.

Além disso, referiu que este agrupamento foi determinante para a explicação da queda de 3% do índice total, devido à sua contribuição em menos três pontos percentuais (p.p.), bem como à diminuição de 14,5% (redução de 17,1% no mês anterior).

No caso de se excluir a Energia, a variação dos preços na produção industrial foi nula em janeiro, contra uma queda 0,7% no mês anterior, salienta o INE.

Em termos mensais, os preços na produção industrial situaram-se em 2,2%, que comparam com uma subida de 1,1% em igual período do ano passado.

JS // EA

Lusa/Fim