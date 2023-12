O PSOE passou com 165 votos a favor da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), enquanto 32 deputados da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, e cinco do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido, votaram contra o documento.

A bancada do partido no poder justificou a aprovação com a prioridade atribuída pela proposta de orçamento à saúde, educação, agricultura e infraestruturas, áreas-chave para "o bem estar da população".

"Com este PSOE, o Governo da Frelimo vai continuar a alocar recursos nos setores de educação, saúde, agricultura, defesa e segurança", afirmou o deputado Sábado Chombe, que leu a declaração de voto da bancada do partido no poder.

Através das contas que apresentou no parlamento, o executivo "vai continuar a construir mais estradas e pontes e mais hospitais, com vista à redução das desigualdades sociais, desenvolvendo infraestruturas sociais básicas, garantindo o aumento da produção e produtividade, para o bem estar das famílias moçambicanas", acrescentou Chombe.

Por seu turno, a bancada da Renamo defendeu que a proposta do Orçamento do Estado de 2024 não vai resolver os problemas da população.

"A Renamo e a sua bancada parlamentar votaram contra esta proposta do Orçamento do Estado para 2024, porque ela não vai resolver os problemas dos moçambicanos", afirmou Alfredo Magumisse, deputado do principal partido da oposição.

Magumisse considerou que os instrumentos de governação hoje aprovados não terão impacto no desenvolvimento de Moçambique, apontando a alegada estagnação da agricultura como um falhanço do Governo da Frelimo.

"Votamos contra, porque cada ano, cada quinquénio, há propostas de números, mas, na realidade, o que significa isso para o povo moçambicano?", afirmou Alfredo Magumisse.

Por seu turno, a bancada parlamentar do MDM descreveu o documento como um instrumento "sem credibilidade" e resultado de "improviso".

"A bancada parlamentar do MDM votou contra a proposta do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado porque é um documento sem credibilidade, por ter sofrido alterações profundas de última hora, que induziram erros graves e insanáveis", declarou Laurinda Cheia.

Cheia disse ainda ser uma contradição que o PSOE aponte a criação de um ambiente de paz, harmonia e tranquilidade para o país, "num contexto de recrudescimento do crime de raptos, roubo de votos, de corrupção eleitoral e de manipulação sem igual de resultados eleitorais, condições suficientes para uma explosão social".

O Orçamento do Estado hoje aprovado na generalidade aponta para um crescimento de 5,5% da economia do país em 2024 e da manutenção da inflação abaixo de dois dígitos.

"Para o presente ano, há uma perspetiva de crescimento económico de 5%, em linha com o estabelecido no plano aprovado por esta magna casa, havendo uma projeção ainda mais otimista de 5,5% para 2024", avançou o ministro da Economia e Finanças, Max Tonela.

A inflação vai cair este ano para 7%, depois dos 10,3% em 2022, prevendo-se que se mantenha na ordem dos 7% em 2024, prosseguiu Tonela.

A proposta prevê despesas de 542.695 milhões de meticais (7.795 milhões de euros), um aumento de 15%.

Os encargos com a dívida aumentam para 54.183 milhões de meticais (778,9 milhões de euros), 3,5% do PIB.

Já as despesas de investimento aumentam para 137.297 milhões de meticais (1.974 milhões de euros) em 2024, equivalente a 8,9% do PIB.

A proposta estima receitas do Estado de mais de 383.537 milhões de meticais (5.514 milhões de euros) em 2024, equivalente a 25% do PIB, o que representará um défice de mais de 159.488 milhões de meticais (2.293 milhões de euros), correspondente a 10,4% do PIB.

O PIB moçambicano deverá crescer para 1,536 biliões (milhões de milhões) de meticais (22.084 milhões de euros) em 2024, o que corresponde a um crescimento económico esperado de 5,5%.

A proposta do PSOE será debatida na especialidade na próxima quarta-feira.

PMA (PJV) // MLL

Lusa/Fim