"A FC Porto SAD informa que chegou a acordo com o Cruz Azul para a contratação do treinador principal Martín Anselmi, bem como da restante equipa técnica constituída por Diego Bottaioli, Esteban Darío, Facundo Julián, e Luis Pastur, pelo valor total de 3,1 ME, colocando assim um ponto final no diferendo que existia relativamente ao processo de transferência da equipa técnica para o FC Porto", indica a sociedade presidida por André Villas-Boas, numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em 27 de janeiro, Martín Anselmi tinha sido anunciado como sucessor definitivo de Vítor Bruno no comando técnico do FC Porto, deixando em litígio o Cruz Azul para assinar um contrato de duas épocas e meia, até junho de 2027, com o terceiro classificado da I Liga.

