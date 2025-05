Em declarações aos jornalistas após ter visitado uma empresa metalúrgica em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, Rui Rocha voltou a ser questionado se descarta ou aceita uma coligação pós-eleitoral com a AD.

"Há um compromisso claro com os portugueses para termos uma solução de estabilidade governativa. Não é pela IL que haverá instabilidade no país, mas o que é preciso perguntar é se, nomeadamente na habitação, saúde, impostos, crescimento económico, os outros estão ou não disponíveis para acompanhar a aceleração que a IL quer para o país", respondeu.

Rui Rocha reforçou que já foi "muito claro" sobre com quem é que a IL está disposta a entender-se ou não, descartando desde logo um acordo pós-eleitoral com o Chega ou com o PS, "porque são propostas socialistas, dirigistas, que vão trazer problemas sérios à economia".

"Agora, estando eu onde sempre estive, a pergunta deve ser dirigida aos outros: estão ou não disponíveis para a velocidade de transformação que a IL exige para o país?", desafiou.

Perante a insistência dos jornalistas sobre esta matéria, Rui Rocha disse que o propósito de uma campanha eleitoral não "é estar permanentemente a falar de cenários", reforçando que irá ser "responsável no dia seguinte" e "contribuir para uma solução de governação do país".

"Peço a força que os portugueses podem dar-nos para nós sermos muito exigentes no dia seguinte com todas as soluções políticas, em todos os cenários", disse.

