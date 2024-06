A líder peruana, que está a realizar uma visita oficial ao país asiático, sublinhou que a "elevada diversidade geográfica" proporciona ao Peru "uma importante reserva de minerais", entre os quais destacou "oito dos 17 minerais críticos: cobre, zinco, molibdénio, prata, ferro, plano, índio e grafite".

Durante o evento, intitulado 'Oportunidades de Investimento no Peru', a dirigente peruana enfatizou o "enorme potencial" do país, uma vez que "as atividades mineiras só foram desenvolvidas em 1,51%" do território.

Dina Boluarte sublinhou também que os investidores "valorizam a solvência fiscal" do Peru e a sua "integração nos mercados mundiais" e destacou a "gestão económica e regulamentar prudente durante os últimos 30 anos" do país.

Entre os atrativos para os investidores estrangeiros, Boluarte referiu que o Peru "registou três décadas consecutivas com uma taxa de inflação de um dígito" e que também oferece uma "série de benefícios" aos investidores estrangeiros, como "proteção contra a inconvertibilidade, expropriação e outros riscos não comerciais através do acesso a acordos multilaterais e bilaterais".

A chefe de Estado sublinhou também o compromisso do Governo com o desenvolvimento da plataforma logística multimodal na costa central, que inclui o porto de Chancay, construído por um consórcio liderado pela estatal chinesa Cosco Shipping.

A presidente peruana previu que a plataforma, que também inclui a expansão do Aeroporto Internacional Jorge Chávez e do porto de Callao, bem como a construção do futuro Parque Industrial de Ancón, "transformará o Peru no primeiro centro logístico do Pacífico sul-americano para o transporte de cargas transfronteiriças e para a coordenação de cargas comerciais no Pacífico Sul".

