De acordo com o INE, a taxa de variação homóloga dos dois elementos que compõem o índice apresentaram abrandamentos face a fevereiro.

O segmento de construção de edifícios aumentou 2,3%, taxa 0,7 p.p. abaixo do registado no mês anterior, enquanto a engenharia civil passou de um crescimento de 0,6% em fevereiro para uma redução de 0,3% no mês em análise.

Em termos de contributos para a taxa de variação homóloga do indicador, a construção de edifícios representou 1,4 pontos (1,8 pontos em fevereiro), enquanto a engenharia civil apresentou um défice de 0,1 pontos (contributo positivo de 0,3 pontos em fevereiro).

Em termos de variação em cadeia, o índice de produção na construção passou de uma evolução de 0,7% em fevereiro para -1,6% em março, fruto dos recuos de 1,7% na construção de edifícios e de 1,3% na engenharia civil.

Em março, o índice de emprego registou uma variação homóloga de 2,8% (2,0% no mês anterior), enquanto as remunerações abrandaram 0,4 p.p. para uma taxa de crescimento de 7,9%.

A variação mensal do índice de emprego foi 0,9% (0,1% em março de 2024), enquanto a das remunerações se situou em 4,6% (4,9% no mesmo mês de 2024), refere o INE.

JO // JNM

Lusa/Fim