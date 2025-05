Segundo a embaixada espanhola, as doses chegaram a Angola na sexta-feira e o transporte foi financiado pelas Autoridades de Saúde, Emergência, Preparação e Resposta da Comissão Europeia (HERA).

"Esta operação enquadra-se no apoio da União Europeia (UE) aos esforços dos países africanos para a pronta deteção e contenção para mitigação do risco de expansão da doença", refere-se no comunicado, salientando-se que a Espanha doou igualmente 34 mil doses a RDCongo e a outros Estados membros da UE.

O embaixador de Espanha em Angola, Manuel Lejarreta e a embaixadora da UE em Angola, Rosário Bento, receberam o referido lote de vacinas no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, acompanhados por técnicos do Ministério da Saúde e Angola e do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África.

A epidemia de mpox continua a aumentar em África, onde este ano, em média, foram notificados 3.000 casos por semana, alertou a agência de saúde pública da União Africana (UA) em abril.

África notificou 117.678 casos suspeitos e 26.927 casos confirmados em laboratório em pouco mais de 20 países do continente desde janeiro de 2024.

Até à data, foram registadas 1.709 mortes, a grande maioria na República Democrática do Congo (RDCongo), nação vizinha de Angola, de acordo com a agência de saúde da UA.

Assim, a RDCongo continua a ser o epicentro da epidemia, com 90.406 casos suspeitos e 17.262 casos confirmados.

A mpox é uma doença infecciosa que pode provocar uma erupção cutânea dolorosa, gânglios linfáticos inchados, febre, dores de cabeça, dores musculares, dores nas costas e falta de energia.

DAS // JMC

Lusa/Fim