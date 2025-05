De acordo com os dados da CP - Comboios de Portugal, no serviço de longo curso foram cancelados 31 dos 66 comboios programados, enquanto no regional foram suprimidos 71 entre os 251 previstos.

Nos urbanos de Lisboa, os 500 programados foram realizados.

Já no Porto, 64 comboios foram cancelados entre os 227 programados.

Em Coimbra estava agendada a circulação de 28 comboios e sete foram suprimidos.

Para hoje os serviços mínimos previam a circulação de sete comboios, tendo sido todos realizados.

Os maquinistas e os revisores da CP cumpriram hoje o último dia de greve em defesa de aumentos salariais, da negociação coletiva e da implementação de um acordo de reestruturação das tabelas salariais

As greves convocadas por vários sindicatos da CP tiveram início em 07 de maio.

Desde segunda-feira e até hoje são cumpridos os serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral.

O Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) cumpriu hoje o quinto dia de greve ao trabalho suplementar, enquanto o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) iniciou este domingo uma greve de revisores e trabalhadores de bilheteiras.

A greve parcial de revisores e bilheteiras, teve início no dia 11 e terminou hoje, decorreu entre as 05:00 as 08:30.

Ao longo da última semana, a CP alertou para as perturbações geradas por estas greves.

