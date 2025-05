Segundo uma nota hoje divulgada pelo gabinete da ministra da Administração Interna (MAI), Margarida Blasco, a decisão de repor ao serviço estas viaturas, "foi tomada após verificação, pelas autoridades competentes, de que todas as viaturas se encontram devidamente homologadas pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

O MAI garante que estes veículos "estão totalmente operacionais" para reforçar a capacidade do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais em todo o território nacional e aproveita para reforçar a sua "total confiança" no dispositivo de combate e no "trabalho de excelência" dos bombeiros.

Estas 81 viaturas tinham sido cedidas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a várias associações humanitárias de bombeiros em regime de comodato (empréstimo gratuito).

Na sequência da inspeção foi verificado "que todas as viaturas se encontram devidamente homologadas pelo IMT, cumprindo integralmente os requisitos legais exigidos para a sua circulação e utilização na atividade operacional dos bombeiros".

No passado dia 01 de janeiro registou-se um acidente com uma viatura dos Bombeiros de Odemira, distrito de Beja, que causou a morte de um operacional, tendo o Ministério Público (MP) aberto uma semana depois um inquérito para apurar as causas do sinistro.

Na mesma altura, o Ministério da Administração Interna (MAI) divulgou que ordenou à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) a realização de um inquérito urgente às viaturas dos bombeiros adquiridas no mesmo lote do carro acidentado em Odemira.

Em causa estavam os 81 veículos agora repostos ao serviço, designadamente autotanques e viaturas florestais adquiridas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e entregues pela ANEPC.

