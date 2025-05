Um golo de Dan Ndoye aos 53 minutos bastou para decidir a contenda no Estádio Olímpico, na capital italiana, e derrotar a equipa do técnico luso, que contou com o internacional português Rafael Leão no 'onze' titular e João Félix a partir dos 62 mas não conseguiu erguer o troféu e garantir pelo menos a presença na fase de liga da Liga Europa no próximo ano.

Os bolonheses tinham conquistado o troféu em 1970 e 1974 e agora conseguem o terceiro triunfo 51 anos depois, ao passo que o AC Milan falha a sexta conquista, em 15 finais, e Conceição o 13.º título como treinador, segundo nos milaneses depois da Supertaça.

Num jogo renhido mas com poucas oportunidades claras de golo, em que o Milan só fez um remate enquadrado, no segundo tempo foi um corte de Théo Hernández que encontrou o internacional suíço no centro da área de Mike Maignan, que não teve hipóteses de defesa.

Daí para a frente, Conceição procurou montar um 'cerco' à baliza contrária, lançando João Félix para aumentar o critério na construção ofensiva, mas acabou por não conseguir 'furar' a resistência do adversário, ao contrário do 3-1 conseguido no fim de semana ante o mesmo adversário, mas para a Liga italiana.

O desfecho da 78.ª edição da Coppa Italia põe fim a um jejum de 51 anos por títulos para o Bolonha, além de acederem à fase de liga da Liga Europa na próxima temporada com a primeira conquista da carreira de treinador de Vincenzo Italiano.

As duas equipas estão ainda apuradas para a Supertaça de Itália do próximo ano, como finalistas da Taça, juntando-se-lhe primeiro e segundo classificados da Serie A este ano.

Do outro lado, os 'rossoneros' continuam à espera de nova conquista na 'Coppa', que não vencem desde 2003, numa época em que só a Supertaça se destaca, com o oitavo lugar, para já, no campeonato, e a saída no play-off da Liga dos Campeões.

O treinador português de 50 anos substituiu o compatriota Paulo Fonseca no clube milanês e rapidamente conquistou a Supertaça de Itália, mas hoje não conseguiu chegar ao 13.º título da carreira, e à 10.ª vitória numa final.

Antes, pelo FC Porto, somou três campeonatos, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga, somando agora 29 jogos (15 vitórias) em Itália.

Até final da época, o AC Milan tem mais duas jornadas da Serie A, em que é oitavo classificado, para lutar pelo quarto lugar, ficando a faltar jogos com o já despromovido Monza e a sexta classificada Roma, agora como único caminho de acesso às competições europeias no próximo exercício.

