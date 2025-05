Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,21%, enquanto os outros avançaram, com o tecnológico Nasdaq a ganhar 0,72% e o alargado S&P500 a subir 0,10%.

A praça bolsista conheceu "uma sessão calma depois do entusiasmo da véspera", comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, em declarações à AFP.

Na segunda e terça-feira, os investidores mostraram-se particularmente entusiasmados com a pausa de 90 dias decidida pela China e pelos EUA quanto ao essencial as pesadas rachas alfandegárias que se impunham reciprocamente, uma trégua na guerra comercial lançada por Donald Trump, que abalou as cadeias logísticas de abastecimento e os mercados mundiais.

Mas "sem novidades macroeconómicas" ou "no plano comercial", os operadores do mercado decidiram hoje "fazer uma pausa" na expectativa de um novo catalisador, disse Cardillo.

Segundo este analista, este catalisador pode vir das vendas do comércio retalhista, uma informação "relevante" que vai ser divulgada na quinta-feira, e que vai dar aos investidores sinais sobre o consumo das famílias.

Também para quinta-feira é esperado o índice de preços na produção (PPI, na sigla em Inglês), o qual "pode fornecer detalhes essenciais relativos ao impacto das taxas alfandegárias nas pressões exercidas sobre os custos", antecipou, em nota analítica, Jose Torres, da Interactive Brokers.

Entre as cotadas, os ganhos do dia foram protagonizados pelos conglomerados dos semicondutores, em particular Nvidia et Advanced Micro Devices (AMD), que avançaram respetivamente 4,16% e 4,68%, depois de terem obtido contratos importantes na Arábia Saudita, no contexto da viagem de Trump ao país árabe.

Trump assinou na terça-feira uma "parceria económica estratégica" com os dirigentes de Riade, que contempla investimentos sauditas nos EUA de 600 mil milhões de dólares.

A Boeing foi procurada - fechou em alta de 0,65% -, alcançando mesmo o máximo em sessão desde fevereiro de 2024, depois de ter sido anunciada uma encomenda da transportadora aérea Qatar Airways, de 210 aparelhos, por 96 mil milhões de dólares, também no contexto da viagem de Trump a Estados árabes.

Por outro lado, a plataforma de corretagem israelita eToro subiu 28,85%, no seu primeiro dia cotação em Wall Street.

