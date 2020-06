"O prolongamento das medidas de quarentena para reduzir a propagação da doença por coronavírus 2019 (COVID-19) teve de novo um grave impacto na economia do setor privado moçambicano em maio", lê-se na nota do departamento económico do Standard Bank anunciando os resultados do inquérito às empresas, usado para calcular os valores da atividade empresarial no país.

"Os dados mais recentes do inquérito PMI mostraram declínios acentuados nos níveis de produção e de novos negócios, que levaram a uma descida no emprego próxima do valor mais elevado de que há registo", acrescenta-se no comunicado enviado à Lusa.