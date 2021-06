Brad Binder, de 25 anos, ocupa o oitavo lugar do campeonato, com 35 pontos, menos 70 do que o líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), e mais seis do que Oliveira.

"Estou super, supercontente por ter assinado um novo contrato por mais três temporadas, o que nos levará a 10 anos de união", afirmou Binder, citado pela KTM.

O sul-africano integra a estrutura da KTM desde as corridas para os mais jovens, Red Bull MotoGP Rookies Cup, tendo vencido o Mundial de Moto3 em 2016. Em Moto2, terminou em terceiro no campeonato de 2018, atrás do vice-campeão Miguel Oliveira, e foi segundo em 2019.

Em 2020, quando foi eleito o melhor estreante, levou a KTM pela primeira vez à vitória na categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade, em Brno, na República Checa, em 09 de agosto, duas semanas antes de Oliveira vencer na Estíria, na Áustria. O português voltaria a subir ao mais alto lugar do pódio em Portimão, em 22 de novembro.

