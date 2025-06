No pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa, 1.056 sócios das 'águias' estiveram na AG, com 73,80% de votos desfavoráveis e 26,20% de votos favoráveis, num documento que previa um resultado positivo na ordem dos 5,5 milhões de euros.

No último ano, o orçamento para 2024/25 tinha recebido 47,61% de votos a favor, contra 43,2% de votos contra, quando os estatutos dos 'encarnados' dizem que as deliberações "são tomadas por maioria absoluta dos votos dos sócios presentes".

A reprovação do orçamento faz subir de tom a contestação à atual direção de Rui Costa, em ano de eleições, que já conta com três candidaturas oficializadas para esse escrutínio: João Noronha Lopes, Cristóvão Carvalho e João Diogo Manteigas.

O presidente do Benfica, Rui Costa, afirmou hoje que só vai comunicar a decisão de avançar ou não às eleições dos 'encarnados' depois do Mundial de clubes e antes do arranque da nova época.

As eleições do Benfica estão marcadas para o dia 25 de outubro.

