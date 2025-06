Nadadora canadiana Summer McIntosh bate recorde do mundo dos 200 metros estilos

Victoria, Canadá, 10 jun 2025 (Lusa) -- A canadiana Summer McIntosh pulverizou na segunda-feira o recorde do mundo dos 200 metros estilos, que nadou em 2.05,70 minutos, durante as provas de seleção do seu país para os Mundiais, em Victoria.