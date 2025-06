Um golo solitário de Vinicius Júnior, aos 44 minutos, selou o triunfo dos 'canarinhos', no segundo jogo sob o comando do italiano Carlo Ancelotti.

A formação brasileira vai cumprir a 23.ª participação na prova, que ganhou por cinco vezes, em 1958, 1962 e 1970, liderada pelo 'rei' Pelé, em 1994, com Romário, e em 2002, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, que viria a ser selecionador português.

Após 16 de 18 jornadas da zona sul-americana, o 'escrete' é segundo, com 25 pontos, atrás da campeã mundial em título Argentina, que conta 35, numa tabela em que a Venezuela segue em sétimo, de acesso a um play-off intercontinental, com 18.

O Brasil, que vai procurar chegar ao cetro 24 anos depois, aumentou para nove o lote de seleções qualificadas, juntando-se a Argentina (América do Sul), Austrália, Coreia do Sul, Irão, Japão, Jordânia e Uzbequistão (Ásia) e Nova Zelândia (Oceânia).

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo de futebol realiza-se de 11 de junho a 19 de julho de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México, que vão disputar a prova como anfitriões.

