O britânico de 25 anos contrariou a supremacia do 'comboio' da Lidl-Trek e impôs-se no final dos 183 quilómetros entre Saint-Priest e Mâcon, à frente do francês Axel Laurance (INEOS) e do norueguês Soren Waerenskjold (Uno-X), com o favorito Jonathan Milan (Lidl-Trek) a ser apenas quinto, com as mesmas 04:03.46 horas do vencedor.

O camisola amarela Remco Evenepoel caiu dentro do quilómetro final, mas manteve a liderança da geral, com quatro segundos de vantagem sobre o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe).

O neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) subiu a terceiro, a 14 segundos do belga da Soudal Quick-Step, depois do espanhol Iván Romeo (Movistar) ter perdido tempo, ao contrário do seu companheiro português Ruben Guerreiro, que chegou no pelotão, no 26.º posto.

Antes da entrada nos Alpes, foram várias as movimentações no pelotão, com a fuga do dia, que incluía o campeão olímpico de omnium Benjamin Thomas (Cofidis) -- o homem que 'negou' o ouro ao português Iúri Leitão em Paris2024 -, a ser anulada já dentro dos derradeiros 2.000 metros.

Numa jornada tranquila na discussão da geral, na qual Ruben Guerreiro ocupa o 63.º lugar, o destaque foram os abandonos, devido a queda, do colombiano Harold Tejada, sétimo classificado à partida para a quinta tirada, e do sprinter alemão Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech).

Também Remco Evenepoel ficou 'embrulhado' numa queda nos metros finais, mas não perdeu tempo, uma vez que caiu dentro dos três derradeiros quilómetros -- foi-lhe atribuído o mesmo registo do vencedor.

Na sexta-feira, os candidatos à geral terão novo teste, nos 126,7 quilómetros entre Valserhône e Combloux, que incluem uma contagem de primeira categoria e duas de segunda, a última das quais a coincidir com a meta.

