A criação deste grupo "é muito importante, estes 20 países fizeram o trabalho de casa", disse Olivier Poivre D'Arvor em conferência de imprensa de balanço da UNOC3, que hoje termina.

Olivier Poivre D'Arvor referiu que este grupo ratificou o Tratado do Alto Mar, que vai proteger as águas sob jurisdição internacional, aprovou uma moratória à exploração do mar profundo e comprometeu-se em ter 30% de áreas marinhas protegidas até 2030.

A proposta da criação desta coligação de países tinha sido proposta pela Fundação Oceano Azul ao Presidente francês no passado mês de março.

Hoje, o administrador-executivo da fundação disse aos jornalistas portugueses, que estão a cobrir a UNOC3, que a criação do grupo "é um ótimo sinal" para que haja um grupo de países que querem liderar pelo exemplo, uma vez que já ratificaram o Tratado do Alto Mar e defendem uma moratória à mineração em mar profundo, ou seja, não iniciar a exploração mineira no fundo do mar.

"A Fundação Oceano Azul tem lutado muito por este objetivo, tendo produzido um memorando para os líderes mundiais onde pedíamos que fosse criado este grupo", lembrou.

Tiago Pitta e Cunha justificou a apresentação da proposta explicando que "há uma desproporção entre os problemas do oceano, a seriedade da crise que o oceano atravessa e a rapidez e a escala com que os decisores políticos e a comunidade internacional está a trazer soluções para esses problemas".

Por isso, "o facto de se criar aqui um grupo de campeões do oceano significa que há a necessidade de criar uma força motriz e uma nova agenda para os oceanos".

Entre os 20 países e além de Portugal, estão, entre outros, Chile, Costa Rica, Espanha, Finlândia, França, Tuvalu, Vanuatu e Malta.

Marcaram presença na UNOC3 60 chefes de Estado e de Governo e mais de 100 mil pessoas que passaram pela conferência, incluindo organizações não-governamentais e o setor privado.

A Conferência do Oceano, que decorreu junto ao porto de Nice, reuniu delegações de mais de 100 países e 40 agências internacionais.

A próxima UNOC será organizada pela Coreia do Sul e pelo Chile.

