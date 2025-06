União Europeia doou quase 150 mil MEuro desde início da guerra na Ucrânia

Bruxelas, 13 jun 2025 (Lusa) -- A Comissão Europeia anunciou hoje uma nova parcela de assistência macrofinanceira à Ucrânia, no valor de mil milhões de euros, com as doações ao país, desde a invasão russa, a ascenderem a quase 150 mil milhões.