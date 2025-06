Apesar de partir detrás, como 81.º do mundo e 42.º entre os 50 inscritos neste peso leve, o judoca da Académica, terá pela frente um adversário da mesma 'zona' da hierarquia mundial, com Berliner a ser 86.º e 43.º entre os presentes.

Gago vai encontrar na primeira eliminatória um oponente com quem nunca lutou, num combate que vai ser o quarto previsto para o tatami 1 da László Papp Arena, onde as eliminatórias têm início às 11:00 locais (10:00 em Lisboa).

O judoca português, de 21 anos, que procura resultados que lhe permitam entrar no projeto olímpico para Los Angeles2028, chega a estes Mundiais depois de ter sido medalha de prata no Open Europeu de Benidorm, em maio.

Os critérios de entrada nos Mundiais obrigam a que o judoca integre o top 100 da categoria, mas também podem, adicionalmente, requerer resultados: pelo menos até ao quinto lugar num Open ou sétimo num Grand Slam ou Grand Prix.

Portugal, que chegou a estar suspenso nas últimas semanas pela Federação Internacional, devido a uma dívida ao organismo, compete nos Mundiais com sete judocas, já autorizados a lutarem com as insígnias lusas.

Miguel Gago entra em ação depois de Catarina Costa, eliminada na sexta-feira no seu primeiro combate de -48 kg.

Nos próximos dias será a vez de Otari Kvantidze (-73 kg, no domingo), João Fernando (-81 kg, na segunda-feira), Taís Pina (-70 kg, na terça-feira) e Patrícia Sampaio (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), ambos na quarta-feira.

RPM // JP

Lusa/Fim