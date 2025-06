Presidente iraniano ameaça resposta "mais forte" se ataques continuarem

Teerão, 14 jun 2025 (Lusa) -- O Presidente do Irão, Massoud Pezeshkian, ameaçou hoje com uma resposta militar "mais forte" do Irão se Israel continuar os seus ataques contra o país, no segundo dia de confrontos entre as duas nações.