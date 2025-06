No Hard Rock Stadium, Ustari defendeu tudo na primeira parte, completamente dominada pelo Al Ahly, incluindo um penálti de Trezeguet, aos 43 minutos, enquanto El Shenawy parou tudo na segunda, na qual o Inter Miami esteve sempre por cima, incluindo uma inusitada defesa com a cabeça, aos 90+8.

Desta forma, o empate foi uma inevitabilidade, com as duas equipas a somarem cada qual um ponto, ficando a aguardar pelo embate de hoje entre o FC Porto, vencedor da Taça Intercontinental em 1987 e 2004, e o Palmeiras, de Abel Ferreira.

O Inter Miami assumiu desde o início a posse da bola, mas foi sempre o Al Ahly a equipa mais perigosa, com Ustari a começar o seu festival de defesas logo aos oito minutos, perante o isolado Ashour, que sairia lesionado pouco depois.

Messi não chegou a assustar aos 14 minutos, num livre direto, ao contrário do que aconteceu do outro lado, com Yasser Ibrahim, aos 20, Abou, aos 32, e, especialmente, Dari, aos 33, para uma defesa 'impossível' do guarda-redes argentino.

A 'enorme' primeira parte de Ustari, e que lhe valeram a eleição como o melhor em campo, teve um novo capítulo aos 43 minutos, quando parou uma grande penalidade de Trezeguet, depois de uma falta na área sobre Zizo.

Os egípcios desperdiçaram uma série de oportunidades e o Inter Miami quase se adiantou no marcador aos 45+2 minutos, numa jogada de insistência de Luis Suárez, que rematou para um corte acrobático de Abou sobre a linha, com El Shenawy batido.

A segunda parte foi completamente diferente da primeira, com o Inter Miami a melhorar muito, a controlar os acontecimentos e a ameaçar o golo, nomeadamente por Allende, aos 51 minutos, Weigandt, aos 60, e Messi, aos 64, num livre que raspou o 'ferro'.

Os egípcios foram fazendo substituições, mas os norte-americanos continuaram por cima e, na parte final, tiveram três excelentes ocasiões para chegar ao triunfo, todas negadas por grandes defesas de El Shenawy.

O guarda-redes do Al Ahly parou um cabeceamento de Fafa Picault, após centro de Messi, aos 85 minutos, desviou para a barra um grande remate do argentino, aos 90+6, e defendeu com a cabeça mais um cabeceamento, de Falcon, após canto de Luis Suárez.

