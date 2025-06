Richard, um veterano norte-americano, disse à Lusa que viajou com a família desde o estado do Michigan, no centro-oeste do país, até Washington, só para ver de perto o desfile que hoje vai percorrer o centro da capital norte-americana.

"Estou aqui para honrar o nosso Exército. Estou realmente entusiasmado por ver a América celebrar o seu país", afirmou.

Questionado sobre as críticas ao elevado custo que o desfile militar terá, Richard desvalofrizou esse fator: "Não acho que isso seja importante, até porque temos um historial de realizar este tipo de paradas militares para honrar os nossos soldados".

Contudo, o último grande desfile militar em Washington foi em 1991 e marcou o fim da Guerra do Golfo.

Tradicionalmente, os desfiles militares nos Estados Unidos eram realizados para assinalar o fim de uma guerra e dar as boas-vindas aos que lutaram, mas há décadas que a capital não recebia algo tão grandioso como o que Trump está a planear e estimado em cerca de 45 milhões de dólares (39,4 milhões de euros).

Para este veterano do Exército, o momento em que o desfile acontece é mais importante do que nunca, uma vez que "o país está profundamente dividido".

"Precisamos que os americanos voltem a falar uns com os outros e que se tratem com respeito. A América costumava ser uma grande família. Mas, neste momento, não somos. É uma vergonha", lamentou, criticando "democratas e republicanos por apenas se preocuparem com as suas opiniões e não em dialogar".

Colleen, filha de um veterano do Exército e casada com um militar, também viajou até à capital norte-americana para "prestar homenagem a todos os que lutam e lutaram pelo país".

Com a bandeira norte-americana estampada no vestido, Colleen disse à Lusa integrar uma "verdadeira família patriota" e, por isso, "fazia todo o sentido ver este desfile".

Tom, um septuagenário da Pensilvânia, admitiu estar muito entusiasmo por ver o desfile, para o qual trouxe a família.

"Não me preocupo muito com o dinheiro que vai ser gasto aqui, até porque há muito tempo que não víamos algo semelhante no nosso país. Os homens e mulheres que defendem o nosso país mereciam isto", frisou.

O desfile militar convocado por Trump vai celebrar o 250.º aniversário das forças armadas norte-americanas, em 14 de junho, data que coincide com o 79.º aniversário do chefe de Estado.

Espera-se que Trump discurse no evento, enaltecendo a história do exército norte-americano.

O desfile envolveu a mobilização de aproximadamente 150 veículos terrestres e aproximadamente 50 aeronaves militares, o que implicará restrições temporárias de tráfego em pontos da capital dos Estados Unidos e afetará partidas e chegadas no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington.

Desde que anunciou a realização desta parada, Trump tem sido acusado de agir como os líderes de países com regimes híbridos ou abertamente autoritários e com os quais o Presidente afirma ter afinidade, como Vladimir Putin, da Rússia, Xi Jinping, da China, e Kim Jong-un, da Coreia do Norte.

Além disso, o custo estimado para este desfile tem gerado contestação, uma vez que oscila entre os 25 milhões e os 45 milhões de dólares (entre os 21,9 milhões e 39,4 milhões de euros), indicou um porta-voz do Exército.

Esse valor inclui o custo de reparação das ruas de Washington após a passagem de tanques de várias toneladas, que deverá rondar 16 milhões de dólares (14 milhões de euros).

O desfile tem duração prevista de aproximadamente uma hora e meia e será dividido em eras: Guerra da Independência, Guerra Civil, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietname, Guerra do Golfo, Guerra Global contra o Terror, o Exército moderno e o futuro.

O evento poderá atrair até 200 mil espectadores, referem estimativas dos Serviços Secretos norte-americanos.

