Inflação homóloga em Cabo Verde desce para 2,3% em maio

Praia, 13 jun 2025 (Lusa) -- Cabo Verde registou uma inflação homóloga de 2,3% em maio, valor 0,2 pontos percentuais abaixo do mês anterior, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE) do país, ao divulgar o Índice de Preços no Consumidor (IPC).