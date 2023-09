Em declarações difundidas pela assessoria de imprensa da equipa RNF Aprilia, Miguel Oliveira refere que o circuito indiano "vai ser um desafio a todos os níveis para os pilotos, máquinas e equipas".

Ainda assim, o piloto natural de Almada diz acreditar que pode "fazer um bom trabalho".

"Estamos concentrados numa rápida e eficiente adaptação" ao circuito, sublinhou Miguel Oliveira.

Depois de um sexto lugar na corrida principal do Grande Prémio de San Marino, há duas semanas, o piloto da equipa satélite da Aprilia frisa que o objetivo "continua a ser a busca do melhor desempenho possível" com a mota.

"Vamos procurar marcar pontos em ambas as corridas", concluiu o piloto português.

O GP da Índia é a 13.º de 20 corridas da temporada e marca a estreia do circuito de Buddh no campeonato do mundo de velocidade.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) chega como líder do campeonato, com 283 pontos, enquanto Miguel Oliveira é 13.º, com 65.

