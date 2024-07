Em Hamburgo, no Volksparkstadion, Pepe continua a titular no setor mais recuado de Portugal, apesar de ter saído totalmente esgotado do duelo com os eslovenos, que foi só decidido nas grandes penalidades, numa defesa novamente a quatro, com Rúben Dias a fazer dupla com o jogador de 41 anos, e com Nuno Mendes (esquerda) e João Cancelo (direita) nas laterais.

João Palhinha continua com médio mais recuado, com Vitinha e Bruno Fernandes a completarem o setor do meio campo da equipa das 'quinas', que volta a ter Bernardo Silva e Rafael Leão no apoio ao capitão e avançado Cristiano Ronaldo, ainda em 'branco' na competição.

Devido a uma possível acumulação de cartões amarelos, Ronaldo é um dos jogadores em risco de falhar as meias-finais, caso Portugal se apure, assim como João Palhinha, João Cancelo, Francisco Conceição, Pedro Neto e Rúben Neves.

Do lado da França, como esperado, o capitão Kylian Mbappé lidera os 'blues' em Hamburgo, com o selecionador Didier Deschamps a efetuar duas alterações no atual vice-campeão mundial em relação ao jogo com a Bélgica, retirando Rabiot, castigado, e Marcus Thuram e apostando em Camavinga e Kolo Muani.

O Portugal-França tem início marcado para as 21:00 locais (20:00 horas de Lisboa) e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.

LG/AJO // PFO

Lusa/Fim