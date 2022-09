"Há sempre coisas a melhorar, apesar de nos últimos quatro jogos termos tido boas prestações. Marcámos oito golos, mostrando capacidade de criar e finalizar. Queremos manter isso, mas também crescer a nível defensivo. Podemos apresentar melhores números", disse o treinador dos vila-condenses.

A formação da foz do Ave vem de uma derrota (3-2) caseira, frente ao Sporting de Braga, num desaire "amargo", mas que não belisca os números salientados por Luís Freire.

"Jogamos nesta fase com adversários mais poderosos e somos o quinto melhor ataque do campeonato, mas temos a quarta defesa mais batida. Estamos a melhorar progressivamente, pois estamos a integrar alguns jogadores que chegaram mais tarde. Em Barcelos vamos querer dar luta e procurar pontos", analisou o treinador do Rio Ave.

Questionado se o médio grego Samaris, um dos últimos reforços da equipa, poderá ser já opção inicial, Luís Freire apontou que o ex-Benfica precisa de mais algum tempo.

"Chegou em 30 de agosto, e tem apenas 17 dias connosco. É provável que possa aparecer na convocatória, mas a sua estreia vai depender do que possa acontecer no jogo. Ainda não tem a nossa ideia de jogo, nem a parte física consolidada. Temos de ir aos poucos", partilhou.

Sobre o facto do Gil Vicente ter começado mais cedo a época, devido aos compromissos das competições europeias, e se tal pode ser uma vantagem para o conjunto barcelense, Luís Freire acredita que "isso não se vai sentir".

"Não considero que seja uma grande vantagem. É certo que começaram mais cedo, terão mais rotinas, com mais quatro jogos, mas não creio que se vá sentir muito neste jogo. Nós tivemos seis jogos de muita exigência, com compromisso defensivo e atenção, e acredito que estamos com um nível bom para nos batermos com qualquer equipa deste campeonato", vincou Luís Freire.

Para este desafio em Barcelos, o treinador do Rio Ave ainda tem em dúvida o extremo Hernâni, que caso não recupere será a única baixa da equipa.

O Rio Ave, 14.º classificado com cinco pontos, joga este sábado no terreno do Gil Vicente, 11.º com oito, numa partida agendada para as 15:30 e que terá arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

JPYG // AJO

Lusa/fim