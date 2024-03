Jhonder Cádiz, aos 45+4 minutos, de grande penalidade, e Chiquinho, aos 68, marcaram os tentos dos forasteiros, que acabaram com um série de quatro jogos sem ganhar, enquanto Murilo faturou para os locais, aos 72, mas falhou um penálti, aos 86.

Na classificação, o Famalicão, ainda com um jogo em atraso, passou a contabilizar 31 pontos, contra 28 do Gil Vicente, que somou o quinto embate consecutivo sem ganhar, e outros tantos do Boavista, anfitrião no sábado do Rio Ave.

