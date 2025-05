O francês Rudy Gobert, autor de máximos de carreira em play-offs de 27 pontos, com 12 em 15 nos 'tiros' de campo, e 24 ressaltos, foi o 'herói' dos Wolves, aproveitando da melhor maneira a ausência de um poste na equipa anfitriã -- Jaxson Hayes foi excluído do 'cinco' e nem saiu do banco.

Julius Randle, com 23 pontos, e Mike Conley, com um 'triplo' a 1.22 minutos do fim, que colocou o resultado em 100-94, também foram determinantes nos forasteiros, enquanto Anthony Edwards ficou perto do 'triplo duplo' (15 pontos, 11 ressaltos e oito ressaltos), mas só acertou cinco de 19 lançamentos de campo.

Na equipa da casa, destaque para os 28 pontos, nove assistências e sete ressaltos do esloveno Luka Doncic, os 23 pontos do japonês Rui Hachimura e os 22 pontos, sete ressaltos e seis assistências de LeBron James.

Os Timberwolves ainda não têm adversário nas meias-finais da Conferência Oeste, uma vez que os Golden State Warriors perderam por 131-116 no reduto dos Houston Rockets, que, desta forma, reduziram a desvantagem para 3-2.

Num embate que já venciam a meio por claros 76-49, os Rockets foram liderados por 26 pontos de Fred VanVleet, 25 de Amen Thompson, 24 do canadiano Dillon Brooks e 15 pontos, nove ressaltos e nove assistências do turco Alperen Sengun.

O suplente Moses Moody, com 25 pontos, foi o melhor marcador dos Warriors, que só contaram com 13 pontos de Stephen Curry, em 23.26 minutos, e oito de Jimmy Butler, em 25.21.

