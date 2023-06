A etíope correu 1.500 metros em 03:50,07 minutos, em 2015, sendo agora destronada pela atual bicampeã olímpica e mundial, que, na conferência de imprensa de antevisão da prova, já tinha alertado para a possibilidade de lograr o que lhe faltava na carreira.

Kipyegon, de 29 anos, realizou uma prova 'a solo' desde cedo no Estádio Luigi Ridolfi, em Florença, sendo seguida, de longe, pela britânica Laura Muir, segunda classificada, com 03:57,09 minutos, e por Jessica Hull, nova recordista australiana, terceira, com 03:57,29.

*** A Lusa viajou a convite da World Athletics ***

DYRP // JP

Lusa/Fim