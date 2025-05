O registo do PPP - partido no poder - foi feito junto da Comissão Nacional de Eleições, depois de a assembleia geral da formação política ter rejeitado, no sábado, uma moção apresentada pela direção, que queria que o candidato às eleições de 03 de junho fosse o ex-primeiro-ministro Han Duck-woo.

Han e Kim tentaram, sem sucesso, durante a última semana, chegar a um consenso e unir as candidaturas, para evitar uma fragmentação dos votos do partido conservador, que deverá sofrer nas urnas as consequências da profunda crise política desencadeada pela declaração de lei marcial, em dezembro, pelo presidente deposto Yoon Suk-yeol.

Han Duck-woo foi presidente interino do país em duas ocasiões distintas, após a destituição de Yoon, e tem procurado dissociar-se do polémico líder e da breve declaração de lei marcial.

Kim, por seu lado, foi ministro do Trabalho, tendo sido nomeado candidato presidencial nas primárias do PPP. No entanto, a candidatura do ex-ministro foi posta em causa com o aparecimento de Han, que contava com o apoio da direção do PPP.

"Esta eleição presidencial é crucial, uma vez que irá definir um líder capaz de ultrapassar a crise que a nossa nação enfrenta e trabalhar para a felicidade do povo", disse Kim aos jornalistas, depois de registar a candidatura nos escritórios do órgão eleitoral em Gwacheon, sul de Seul.

Antes das eleições presidenciais de 03 de junho, o candidato do partido no poder anunciou que vai centrar a estratégia na construção de uma grande coligação, tanto dentro como fora do partido, com o objetivo de alcançar a unidade nacional e ouvir a voz do povo.

