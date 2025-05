O Nápoles, que vinha de quatro triunfos consecutivos, esteve em vantagem por duas vezes, com golos do belga Romelu Lukaku, aos 15 minutos, e Giacomo Raspadoni, aos 64, mas o Génova, do português Vitinha, nunca entregou o jogo e resgatou um ponto.

O guarda-redes do Nápoles Alex Meret cometeu um autogolo aos 32 minutos, dando na altura o empate a 1-1, e o mexicano Johan Felipe, aos 84, acabou por fazer o empate a 2-2 para o Génova, que deixou o Inter Milão a apenas um ponto do líder.

O Génova ocupa o 13.º lugar, com 40 pontos, enquanto o Nápoles segue na liderança, com 78, tendo visto reduzido de três para um a vantagem sobre o segundo classificado, o Inter Milão, quando faltam disputar seis pontos.

A formação milanesa venceu por 2-0 em casa do Torino, 11.º, com 44 pontos, com golos do polaco Nicola Zalewski, aos 14 minutos, e do albanês Kristjan Asllani, aos 49, de penálti, e continua vivo na corrida ao 'scudetto'.

Verona e Lecce, dos portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel, empataram a 1-1 e aumentaram as suas séries negras de jogos sem vencer, adiando para as duas últimas jornadas a questão da permanência.

O Verona, que segue no 15.º posto, com 33 pontos, leva sete jogos sem vencer (quatro empates e três derrotas) e o Lecce, 17.º, com 28, que é o primeiro clube acima da linha de permanência, segue com 13 sem triunfos (cinco empates e oito derrotas).

O 20.º e último classificado e já virtualmente despromovido Monza, do português Pedro Pereira, regressou aos triunfos após 13 derrotas e dois empates, ao vencer por 2-1 em casa da Udinese, 12.ª classificada, com 44 pontos.

