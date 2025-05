O crude do mar do Norte, de referência na Europa, avançou 2,34 dólares no Intercontinental Exchange (ICE) face à sessão de sexta, dia em que fechou nos 63,91 dólares, segundo a agência EFE.

O petróleo registou uma forte subida depois de os Estados Unidos anunciarem que reduziram em 30% as tarifas impostas à China por um período de 90 dias, enquanto Pequim reduzirá as taxas sobre os produtos norte-americanos de 125% para 10%.

