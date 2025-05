"Tudo na vida tem um fim e no próximo jogo irei terminar a minha carreira, carregando ao peito o mesmo símbolo [Rio Ave] com que comecei. Embarca, junto comigo, nesta minha última maré", referiu, emocionado, o médio de 37 anos, num vídeo publicado pelo Rio Ave.

Vítor Gomes, que chegou a representar as seleções portuguesas de sub-20, sub-21 e sub-23, iniciou o percurso de futebolista no Rio Ave, clube no qual passou por todos os escalões de formação, antes de se impor nos seniores.

Na carreira, o médio vestiu ainda as cores do Moreirense, do Belenenses e do Desportivo das Aves, bem como dos turcos do Balikesirspor, dos húngaros do Videoton e dos cipriotas do Omonia, antes de regressar a Vila do Conde em 2021/22.

Na sexta-feira, na 34.ª jornada da I Liga de futebol, o Rio Ave, 10.º classificado, recebe o Gil Vicente, 14.º, em jogo agendado para as 19:00, no Estádio Capital Móvel, em Paços de Ferreira.

RPM // VR

Lusa/Fim