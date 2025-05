João Lourenço, que realiza uma visita de algumas horas à República do Gabão, discursava depois do encontro em privado que manteve com o homólogo gabonês, Brice Nguema, vencedor das eleições presidenciais realizadas em abril, com 94,8% dos votos.

"Realçar o facto de o Presidente da República ter-se comprometido em realizar eleições democráticas no seu país, que realmente veio a acontecer nos prazos prometidos, o que desde já é de se louvar", sublinhou.

Segundo o chefe de Estado angolano, "vários grupos de observadores foram unânimes em considerar que as eleições foram livres e democráticas" e que o povo gabonês "teve a liberdade de expressar a sua vontade nas urnas, com um mínimo de abstenções no dia das eleições, o que é também de se louvar".

"As eleições aqui no Gabão foram um bom exemplo a seguir por outros países do nosso continente, daí a razão de termos orientado a comissão da União Africana, através do Conselho de Paz e Segurança, a levantar todo o tipo de sanções e de impedimentos que pesavam sobre a República do Gabão", vincou.

Brice Oligui Nguema esteve na liderança da junta militar do Gabão desde o golpe de Estado de 2023, vencendo as eleições presidenciais realizadas a 12 de abril deste ano.

O chefe de Estado angolano pediu às autoridades do Gabão que "se dediquem sobretudo ao desenvolvimento económico e social do país em prol dos seus cidadãos".

João Lourenço manifestou o apoio de Angola, enquanto país irmão, no quadro das relações bilaterais que mantêm, bem como a nível da União Africana.

De acordo com João Lourenço, a nível bilateral, ficou concluída a necessidade de se realizar "tão cedo quanto possível, a reunião da Comissão Mista bilateral, que desta vez, em princípio, terá lugar em Angola", convidando o homólogo gabonês a efetuar uma visita oficial ao país lusófono.

"Fique confiante na nossa vontade de aprofundarmos os laços de amizade e de cooperação económica entre Angola e o Gabão", afirmou, aproveitando a ocasião para agradecer "o gesto" do homólogo gabonês, ao indultar cidadãos angolanos, que se encontravam a cumprir penas no Gabão.

"Nós trataremos de enviar o meio adequado para levá-los de volta no seio das suas famílias", acrescentou João Lourenço.

Por sua vez, Brice Nguema agradeceu o esforço de João Lourenço para que o Gabão voltasse a ter o seu lugar na União Africana, destacando ainda as boas relações entre os dois países, no âmbito regional e da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC".

"No plano económico, o meu desejo é que desenvolvamos mais relações, visto que Angola tem uma grande potencialidade, sobretudo no âmbito dos hidrocarbonetos", disse Brice Nguema, felicitando as excelentes relações de cooperação e a qualidade das boas relações existentes entre os dois países, que poderão ser reforçadas com a sua visita a Angola.

Brice Oligui Nguema liderou o golpe que destituiu o primo, Ali Bongo, a 30 de agosto de 2023, no mesmo dia em que foram anunciados os resultados oficiais das eleições presidenciais desse ano, pela manipulação e falta de credibilidade do escrutínio.

Antes de se encontrar com o homólogo, o Presidente angolano manteve também um encontro de cortesia com o ex-Presidente Ali Bongo, que governou o Gabão entre 2009 e 2023.

NME // JMC

Lusa/Fim