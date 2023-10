Os 'encarnados', que vinham de uma derrota para a Liga dos Campeões e viram interrompida uma série de sete triunfos consecutivos para o campeonato, ainda estiveram na frente, com um golo de João Mário, aos 44, mas o Casa Pia, que viu Felippe falhar um penálti aos 54 minutos - permitiu a defesa de Trubin -, igualou aos 81, através de Gaizka Larrazabal.

Apesar do empate, o Benfica chega à liderança provisória do campeonato, com 22 pontos, os mesmos do Sporting, segundo e que joga na segunda-feira em casa do Boavista, enquanto o Casa Pia é 10.º classificado, com 10.

